Morta per colpa dei botti di Capodanno: la triste storia della cavalla Suamy. Spaventata dal rumore, è caduta fratturandosi la colonna vertebrale. E’ accaduto a Valtournenche.

Il forte rumore dei petardi e dei botti lanciati a Capodanno è stata all’origine della morte di una cavalla di 20 anni, caduta a seguito del terrore provato per il frastuono. E’ una storia che arriva dalle montagne della Valle d’Aosta, e più precisamente da una piccola frazione di Valsavarenche. La raccontano i colleghi di Aosta Sera.

Era la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. A Cheneil, frazione con nemmeno dieci residenti fissi, nessuno si attendeva che qualcuno salisse qui nella notte di Capodanno solo per lanciare dei botti. E quindi la famiglia Bich, proprietaria di cavalli, non si era posta il problema.

La scoperta all’alba

Come ogni mattina, anche l’1 gennaio, Michel Bich è andato ad aprire i box per far uscire gli animali trovando i resti dei botti fatti esplodere la sera prima proprio a ridosso della stalla. Il cavallo maschio esce, invece la cavalla Suamy viene trovata per terra. Non riusciva ad alzarsi, muoveva le zampe anteriori mentre quelle posteriori erano completamente bloccate.

Il veterinario è riuscito a raggiungere la località dopo alcune ore, ma non ha potuto far altro che constatare la rottura della spina dorsale di Suamy. La lesione era così grave che si è reso necessario sopprimere l’animale per evitarle ulteriori sofferenze. Dopo aver parlato con il medico, il proprietario è convinto che la cavalla si sia agitata e imbizzarrita per il rumore, cadendo rovinosamente.

Probabile la denuncia

L’intenzione di Michel Bich è di procedere con una denuncia alle forze dell’ordine, nella speranza che le telecamere dell’ascensore, utilizzato per raggiungere la frazione, possano offrire risposte chiare su quanto accaduto e trovare così i responsabili.

