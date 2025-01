Ponzone, campana del vetro distrutta dai botti di Capodanno. L’involucro è stato squarciato dall’esplosione di alcuni petardi lanciati al suo interno.

Ponzone, campana del vetro distrutta dai botti di Capodanno

Una campana per raccogliere il vetro è stata letteralmente squarciata durante la notte di Capodanno. E’ accaduto a Ponzone, frazione di Valdilana: e l’ipotesi più probabile è che all’interno sia stato fatto esplodere un grosso petardo o piuttosto numerosi petardi che hanno finoto per far cedere la struttura.

A postare l’immagine della campana devastata, con tutto il vetro fuori, è stata una residente, l’architetto Luciana Lachi.

E adesso chi paga?

«Questo è il risultato dei petardi buttati stanotte nella campana della raccolta, al mercato coperto di Ponzone – il commento amareggiato dell’autrice della fotografia -: nessuno controlla, i genitori men che meno e adesso chi paga?»

Si spera che qualche telecamera di sorveglianza possa aiutare vigili e carabinieri a risalire agli autori del gesto.

