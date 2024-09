Morto il dottor Vito Zampaglione, storico primario di medicina a Biella. Era anche stato medico di base di Edo Tempia.

Morto il dottor Vito Zampaglione, storico primario di medicina a Biella

Lutto nel mondo della sanità biellese per la scomparsa del dottor Vito Zampaglione, attualmente primario emerito dell’ospedale di Ponderano. A darne notizia è stato il figlio Curzio, che ha diretto il reparto di oculistica dell’Asl Bi. Lo riporta Prima Biella.

«Papà adorato, vola libero in cielo. Ricordati il fonendo, tuo compagno fedele di tutta la vita: anche in cielo insegnerai con tanta passione l’arte medica di cui sei stato inarrivabile maestro. Ti amiamo immensamente». Anche la figlia Ketty, di professione avvocato e candidata quest’anno al consiglio regionale del Piemonte, ha dedicato un post al padre. E sono arrivati tanti messaggi di vicinanza e di condoglianze. Il dottor Zampaglione aveva anche un’altra figlia, Carola, psicologa a Torino.

Una vita nel mondo della sanità

Vito Zampaglione, orginario di Calatri in provincia di Avellino, ha portato avanti la sua carriera in campo medico per tutta la vita a Biella. Si è laureato in medicina all’università di Napoli nel 1965, per poi diventare assistente nella divisione di medicina interna all’ospedale di Biella due anni dopo. Negli anni è diventato poi primario dello stesso reparto, fino al 2006, anno in cui gli è stato conferito il titolo di primario emerito. È stato anche per dieci anni consigliere comunale a Biella.

Zampaglione era stato il medico di base di Edo Tempia, il giovane la cui morte prematura ha dato il via all’impegno del padre Elvio nella costituzione del Fondo attivo e conosciuto per la sua lotta contro il cancro e l’aiuto agli ammalati. «L’affetto che ci lega a lui e alla sua famiglia – ha scritto Simona Tempia – è un legame solido e sincero. Non per caso è stato al fianco del Fondo Edo Tempia fin dai primissimi tempi. E c’era il suo nome tra i medici dell’ospedale di Biella che, nel giugno del 1981, diedero la propria adesione quando venne firmato l’atto costitutivo dell’associazione di volontariato».

Oggi il funerale in duomo

Il rosario è stato recitato nel duomo di Biella nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 settembre. Oggi pomeriggio alle 14.30 il funerale, sempre in duomo. Dalla famiglia un particolare ringraziamento è rivolto al dottor Alberto Fiorina e all’Hospice L’Orsa Maggiore per le amorevoli cure prestate.

