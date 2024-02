Morto improvvisamente a 12 anni: si indaga per omicidio colposo. Andrea dimesso tre volte dal pronto soccorso nel giro di 48 ore. Tanti i dubbi e i punti interrogativi che l’autopsia potrà (forse) sciogliere.

La Procura di Ivrea, tramite il pubblico ministero Maria Baldari, ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Riguarda la morte repentina di Andrea Vincenzi, alunno e giovane calciatore di appena 12 anni.

Mentre nel weekend su tantissimi campi di calcio il nome di Andrea, morto improvvisamente a soli 12 anni la notte tra il 21 e il 22 febbraio, è risuonato tra dolore e commozione, a risuonare nelle menti di tutti è stata anche una domanda, potente e spiazzante: perché? Quali eventi e circostanze hanno portato al peggiore degli epiloghi?

Dimesso dal pronto soccorso tre volte in 48 ore

Come riportano i colleghi di Prima Settimo, per rispondere a queste domande la procura ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti e disposto l’acquisizione delle cartelle cliniche sia dell’ospedale di Chivasso, dove era stato visitato e dimesso per ben tre volte nell’arco di quarantotto ore, sia dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove era arrivato in condizioni ormai gravissime.

A indagare è la procura di Ivrea e non quella di Torino perché il pm ipotizza che gli eventuali errori siano stati commesso a Chivasso.

Da capire l’iter clinico

Lo scopo delle indagini è capire se siano stati eseguiti tutti gli accertamenti clinici che la situazione richiedeva e se siano stati rispettati tutti i protocolli; se la terapia antibiotica prescritta fosse appropriata; se le ripetute dimissioni potessero essere evitate.

Tanti i dubbi e tante le domande che attanagliano i genitori di Andrea e che presumibilmente solo l’esame autoptico potrà sciogliere. Autopsia che dovrebbe essere eseguita nei primi giorni di questa settimana.