Morto improvvisamente a 60 anni: dolore nel Biellese. Lorenzo Botta lascia la moglie, due figlie e tantissimi amici. Domani l’addio.

In poche ore sui social sono stati postati centinaia di messaggi di cordoglio e ricordo. Lorenzo Botta abitava a Valdengo, nel Biellese orientale, ed era una persona molto conosciuta in zona: è morto improvvisamente nella giornata di ieri, mercoledì 31 luglio, come riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

L’uomo lascia la moglie Michela e le figlie Martina con Marco e Carolina con Andrea, oltre alla suocera Serafina e alla cognata Anna Maria con famiglia. Nella serata di oggi, giovedì 1 agosto, alle 19.15 sarà celebrato il rosario nella chiesa parrocchiale di San Biagio. Il funerale sarà invece celebrato domani mattina alle 10, sempre nella chiesa di San Biagio. Dopo le esequie, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio.

Tantissimi messaggi sui social

Come accennato, a testimonianza di quanto l’uomo fosse conosciuto e benvoluto, sui social sono piovuti tantissimi messaggi di cordoglio e di ricordo. «In queste situazioni non ci sono parole – scrive un’amica -. Ti ho visto stamattina, come tutte le mattine davanti al bar… Quando succedono queste cose ci rendiamo conto di quanto siamo fragili e che siamo solo di passaggio… ciao Lorenzo».

E ancora: «Ma no Lorenzo… una persona speciale mi spiace tanto vi sono vicina condoglianze». «Andavo sempre a fare colazione nel suo bar, una bravissima persona».

