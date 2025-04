Morto l’ex sindaco di Santhià: la sua carriera sempre con Forza Italia. Gilberto Canova aveva 77 anni, ha cessato di vivere all’Hospice di Gattinara.

Morto l’ex sindaco di Santhià: la sua carriera sempre con Forza Italia

Lutto nel mondo della politica provinciale: è morto all’hospice di Gattinara Gilberto Canova, ex sindaco di Santhià, ex consigliere provinciale ed esponente di Forza Italia fina dalla fine degli anni Novanta.

E’ stato stroncato da un male scoperto solo qualche settimana fa: è stato ricoverato all’ospedale di Vercelli, ma alla fine la malattia si è rivelata molto aggressiva. E non c’è stato nulla da fare se non garantirgli serenità nell’ultimo periodo con il ricovero all’Hospice Edo Tempia.

Una vita nella politica

Gilberto Canova era stato un funzionario della Provincia di Vercelli. La sua carriera politica inizia negli anni Ottanta con il Partito socialista, poi passa nelle file di Forza Italia. Era stato consigliere comunale a Santhià, poi diventato vice sindaco e sindaco dal 2001 per due legislature. Venne sconfito al terzo tentativo nel 2011 ed era attulamente consigliere di opposizione.

Fu consigliere e assessore in Provincia di Vercelli, e anche membro della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Insomma, un politico ben radicato e con una carriera di oltre 40 anni.

Il saluto del Comune di Santhià

«L’amministrazione comunale e l’intera comunità santhiatese – si legge su un post pubblicato dal Comune – si uniscono con commozione al ricordo di Gilberto Canova, già sindaco di Santhià e attuale consigliere comunale. Esprimiamo la nostra vicinanza e il più sincero cordoglio alla sua famiglia».

«È stato un avversario politico di grande competenza e capacità – aggiunge Angelo Cappuccio, sindaco dopo di lui -, stimato e ben voluto da tantissimi concittadini. Per molti, semplicemente “Gil”. Pur appartenendo a schieramenti diversi, abbiamo avuto in più occasioni modo di confrontarci su varie tematiche e ho sempre apprezzato la sua schiettezza, la determinazione e il forte senso delle istituzioni».

