Morto sul campo durante il torneo benefico, oggi l’addio. Lutto nel Vercellese per Corrado Priora, stroncato da un malore a 61 anni.

Morto sul campo durante il torneo benefico, oggi l’addio

Il Vercellese è in lutto per la scomparsa di Corrado Priora, 61 anni, avvenuta tragicamente nel pomeriggio di sabato 22 marzo durante un torneo di calcio benefico a Crescentino, sua città natale. Priora, noto e stimato nel territorio, è stato colto da un improvviso malore mentre giocava, lasciando sgomenti familiari e amici.

La tragedia in campo

L’uomo si trovava in campo per partecipare a un triangolare di calcio a scopo benefico, quando improvvisamente si è accasciato al suolo. Nonostante i tempestivi soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, la notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nel Vercellese dove era molto conosciuto e apprezzato.

Oggi il funerale a Cigliano

Corrado Priora lascia la moglie Lella, l’adorata nipote Eleonora, la cognata Francesca, gli zii con le rispettive famiglie, parenti e amici. Il funerale si celebra nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 marzo, alle 16 nella chiesa parrocchiale di Cigliano, il paese dove Corrado viveva con la moglie. Il feretro sarà poi deposto nel cimitero del paese.

