Muore improvvisamente sul campo durante la partita di beneficenza. Tragedia allo stadio, nulla da fare per il capitano 61enne delle Vecchie Glorie Crescentino.

Dramma sul campo di calcio mentre si stava disputando un mini-torneo benefico per sostenere il progetto “I cara your children” portato avanti a livello nazionale dalla Croce rossa. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 22 marzo, a Crescentino. Una decina di minuti dopo il fischio di inizio della gara tra le “Vecchie glorie Crescentino” e la Nazionale dei sindaci, il capitano dei padroni di casa si è improvvisamente accasciato al suolo. E per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo e la disperata corsa all’ospedale.

La vittima del malore è il 61enne Corrado Priora, probabilmente colpito da una crisi cardiaca. Oltre alle due squadre in campo in quel momento, al triangolare partecipava anche la formazione della Croce rossa Piemonte.

I messaggi di cordoglio

Uno dei primi enti a postare sui social un messaggio di cordoglio è stata proprio la Nazionale dei sindaci. «Con dolore la Nazionale italiana sindaci si stringe in un forte abbraccio alla famiglia di Corrado Priora, un uomo e un calciatore che oggi era in campo per il torneo a Crescentino, capitano delle Vecchie Glorie. Il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale non sono stati sufficienti a salvargli la vita. Il nostro pensiero va alla famiglia e ai compagni di squadra».

Cordoglio anche da parte del sindaco di Crescentino Vittorio Ferrero, presidente della Croce rossa Piemnonte. «Sono profondamente addolorato per la scomparsa improvvisa di Corrado Priora. L’intera città è attonita. Tutta la Croce rossa del Piemonte e tutta la comunità di Crescentino si stringono con affetto alla moglie, alla famiglia e agli amici in questo momento di grande dolore. Corrado era con noi per un’iniziativa di solidarietà, e vogliamo ricordarlo con gratitudine per il suo impegno e la sua partecipazione».

«Ricordiamo con gratitudine la sua partecipazione a un’iniziativa dedicata alla solidarietà – aggiunge la Croce rossa Piemonte -. Ai suoi cari e ai suoi amici va il nostro sentito abbraccio».

Nella foto, Corrado Priora è a sinistra in maglia granata

