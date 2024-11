Schianto auto-moto lungo la strada 299: centauro in codice rosso. VIDEO

Schianto auto-moto lungo la strada 299: centauro in codice rosso. Nuovo incidente nel pomeriggio di oggi all’altezza di Roccapietra.

Schianto auto-moto lungo la strada 299: centauro in codice rosso

Grave inciddente lungo la strada provinciale 299, all’altezza della frazione Roccapietra di Varallo. Sono entrati in collisione un’auto e una moto. Ad avere la peggio, come accade quasi sempre in questi casi, è stato il motociclista, che è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Novara con codice rosso. Qui sotto il video delle operazioni di soccorso.

Qui sotto un altro video dell’elicottero in azione.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Viabilità bloccata per consentire le operazioni di soccorso, in zona si sono formate lunghe code: vista la bella giornata sono infatti tantissimi i turisti che salgono e scendono dalla valle.

Video inviati da una lettrice e da un lettore, che ringraziamo di cuore



