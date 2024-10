Muore a 50 anni due giorni dopo il ricovero in ospedale. Era andato al pronto soccorso qualche ora dopo una caduta in moto, aveva una gravissima emorragia interna.

Muore a 50 anni due giorni dopo il ricovero in ospedale

Domenica scorsa era andato a fare un giro con la sua moto, ed era caduto. Si era rialzato senza avvertire particolari dolori, ed era quindi tornato a casa autonomamente, senza ricorrere alle cure del pronto soccorso. Solo in serata ha cominciato a stare male, tanto da presentarsi assieme a un parente all’ospedale di Ponderano.

Nella mattinata di martedì è avvenuto il decesso, sopraggiunto a seguito di una grave emorragia interna che i sanitari avevano invano tentato di arginare. Adesso il magistrato ha ordinato l’autopsia sul corpo di Gianni Mercandino, biellese di appena 50 anni.

La tragedia dopo l’incidente

A riferire dell’incidente in moto e di quanto accaduto nelle ore successive è stato il parente che ha portato Mercandino al pronto soccorso. Il 50enne evidentemente sulle prime non avvertiva alcun disturbo, tanto da tornare a casa da solo. Dopo qualche ora però la situazione si è aggravata, e l’uomo ha chiesto di essere portato all’ospedale.

Qui i medici hanno rilevato la grave emorragia interna e lo hanno subito ricoverato. Ma non c’è stato nulla da fare. Lascia la compagna, la sorella e altri parenti. La data del funerale sarà decisa solo quando ci sarà il via libera del giudice.

I ricordi sui social

Numerosi gli amici che hanno voluto postare un messaggio sui social. «Vedevo in te un genio incompreso, tu che di incomprensioni vivevi hai avuto la fortuna di avere vicino a te una grande donna che ti ha amato supportato e sopportato in ogni qual modo – scrive un’amica -. Eri quasi vicino alla tua felicità e la fatalità ha voluto strapparti questa occasione… io da parte mia ho bei ricordi e anche meno belli, meriti la pace ora Gianni Mercandino». «Una notizia che non avrei voluto sentire – aggiunge un amico -. Ciao amico mio, la nostra amicizia la porterò sempre nel cuore. Riposa in pace».

