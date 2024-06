Muore a 52 anni in un incidente mentre è in trasferta in Grecia. Tragica fine per un noto broker: era in motorino, si è scontrato contro un’auto.

Muore a 52 anni in un incidente mentre è in trasferta in Grecia

Aveva solo 52 anni e per gli appassionati di calcio dell’Alessandrino era semplicemente “Bomber” in ricordo del suo passato da attaccante nella squadra di calcio di Ovada. Alessandro Callio è morto l’altra sera ad Atene, vittima di un incidente mentre era in Grecia per una trasferta di lavoro. Era in motorino e si è scontrato contro un’auto.

LEGGI ANCHE: Cade dallo scooter e muore sull’asfalto: la vittima aveva 57 anni

Si attende il rientro del feretro

Non sono ancora stati resi noti i dettegli dell’incidente. Nel centro dell’Alessandrino si attende però il rientro del feretro per poter fissare la data del funerale. Alessandro Callio era un noto broker marittimo.

Così lo ricorda una conoscente sui social: «Quando muore una persona conosciuta in un paesone come il nostro, restiamo tutti senza parole. Perché c’è una bimba che ha perso il suo papà, una moglie, i genitori, la sorella e poi gli amici e fratelli di una vita.

Mi sento quasi un’intrusa a scrivere ciò, perché io Alessandro Callio lo conoscevo appena, forse gli ho parlato due volte ma sono 30 anni che ci salutiamo e mancherà vederlo gironzolare per Ovada o in bici, lui avanti e la piccolina che lo segue sicura con la sua biciclettina. Mancherà perché è uno di noi in questa cittadina che è Ovada, dove le chiacchiere non mancano ma nemmeno la solidarietà e le certezze che certe persone le puoi incontrare sempre, al bar, al mercatino o in piazza…»

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook