Muore appena conclusa la salita sulla ferrata “dei picasass”. Malore fatale per un 55enne, inutili i tentativi di rianimarlo.

Muore appena conclusa la salita sulla ferrata “dei picasass”

Un improvviso malore lo ha colto appena dopo aver concluso la salita sulla via ferrata detta “del picasass”, sopra il centro abitato di Baveno, sul Lago Maggiore. E’ morto così un uomo di 55 anni, un lombardo originario della zona di Lecco. La tragedia è accaduta nel primo pomeriggio di ieri, sabato 13 aprile.

LEGGI ANCHE: Malore in auto, riesce a fermarsi ma muore sul bordo della strada

Il malore dopo la salita

Come detto, l’uomo aveva raggiunto la sommità della ferrata e si era messo in cammino lungo il percorso in discesa che lo avrebbe riportato al punto di partenza. Improvvisamente però si è sentito male e si è accasciato al suolo.

Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono arrivati gli operatori del 118 assieme ai volontari del Soccorso alpino di Omegna. I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare. Alla finesi è solo potuto constatarne l’avvenuto decesso.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook