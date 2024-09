Muore in barca per un malore, dramma sul Lago Maggiore. Senza controllo, l’imbarcazione è andata alla deriva e infine ha raggiunto la riva.

Muore in barca per un malore, dramma sul Lago Maggiore

Ucciso da un improvviso malore sulle acque del Lago Maggiore un 62enne di origini inglesi ma residente in Italia. E’ accaduto nella giornata di ieri, giovedì 12 settembre. La barca ha vagato e ha infine toccato terra davanto all’abitato di Intra.

L’uomo si era messo in navigazione da solo, ma improvisamente ha avuto un mancamento e si è accasciato slla propria imbarcazione. Non ha avuto nemmeno il tempo di chiedere aiuto. Rimasta senza guida, la barca ha continuato a navigare spinta dal vento e dalle onde. Fino a quando non ha toccato terra a Intra, all’altezza di corso Mameli.

LEGGI ANCHE: Malore mentre nuota nel lago: morta una donna di 39 anni

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono giunti subito i soccorritori del 118 che a lungo hanno cercato di rianimare l’uomo, purtroppo però non c’è stato nulla da fare per lui. Sul posto anche carabinieri, polizia di Stato e polizia locale. La barca è stata affidata alla Guardia costiera, mentre la salma è stata messa a disposizione dei familiari.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook