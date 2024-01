Muore investito da un treno in corsa, aveva solo 9 anni. La tragedia di Andrei: fuggito da una comunità, è stato travolto dopo nemmeno un’ora.

Muore investito da un treno in corsa, aveva solo 9 anni

Si era allontanato dalla comunità per minori nella quale era ospitato da inizio dicembre su ordine del Tribunale dei minori. Subito sono scattate le ricerche, ma quell’uscita alla ricerca della libertà si è conclusa in tragedia: Andrei, 9 anni, è stato investito e ucciso da un treno in corsa.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 16 gennaio, a Verolengo, centro tra Crescentino e Chivasso. Una disgrazia avvenuta il giorno successivo un’altra analoga, con una donna investita e uccisa da un Intercity nella stazione di Chivasso.

L’ultimo giorno di scuola

Ieri mattina Andrei era andato regolarmente a scuola, poi era tornano nella comunità per minori “Mafalda”. Al momento del gioco dopo la merenda, le operatrici si accorgono che Andrei è sparito. Viene lanciato un appello via social e viene dato l’allarme alle forze dell’ordine.

Purtroppo poco dopo arriva la notizia: il ragazzino è morto investito da un treno diretto ad Alessandria. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e i carabinieri della compagnia di Chivasso. Nulla da fare per Andrei, se non constatarne il decesso.

Il bambino, di origino moldave, viveva con il padre a Torino prima che la situazione, monitorata dai servizi sociali, inducesse il giudice dei minori a disporre l’allontanamento e l’affidamento a una comunità. Andrei aveva già tentato la fuga una prima volta a inizio gennaio.

