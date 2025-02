Muore la madre e poco dopo anche il suo bimbo appena nato. Tragedia all’ospedale di Novara, la donna aveva 33 anni.

Muore la madre e poco dopo anche il suo bimbo appena nato

Una donna di 33 anni è morta all’ospedale di Novara a seguito di una emorragia cerebrale, e poco dopo ha cessato di vivere anche il bimbo che portava in grembo e che i medici avevano tentato di salvare con un parto cesareo. Una tragedia accaduto nei giorni scorsi che ha scosso tutto il Novarese.

La donna si chiamava Ilaria Segalini e viveva a Tornaco: ben conosciuta in paese, era anche vice presidente della Pro loco. Un anno fa circa le era stato diagnosticato un melanoma, che però pareva essere stato debellato dopo le cure. Nel frattemo era rimasta incinta, e aspettava il suo Gabriele.

Il dramma in ospedale

Era ormai arrivata al settimo mese di gravidanza, quando l’altro giorno ha avuto un grave malore ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara. Il personale medico ha constatato che si trattava di una grave emorragia cerebrale, e ha tentato di salvarla, ma purtroppo senza esito.

Nel frattempo, con un parto cesareo, è stato fatto nascere il suo bambino: anche in questo caso, un tentativo di salvare il piccolo, vista la situazione. Invece anche in questo caso l’impegno dei medici non ha avuto un risultato positivo, e il corpicino ha smesso di respirare poco dopo essere venuto alla luce.

Il doppio funerale si celebra martedì

Sconcerto in paese per il dramma accaduto a Ilaria e a tutta la sua famiglia. Il funerale della donna e del piccolo sarà celebrato martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Tornaco.

Foto da Facebook

