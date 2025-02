Muore travolto dal treno: dolore per un 50enne del Biellese. L’uomo era un dipendente di banca, appassionato di podismo.

Muore travolto dal treno: dolore per un 50enne del Biellese

E’ un 50enne di Cavaglià, dipendente di una banca, l’uomo che la scorsa settimana è stato travolto e ucciso dal treno a poche decine di metri dalla stazione di Santhià. Si tratta di Fabio Coriele, persona conosciuta in tutto il basso Biellese. La tragedia è avvenuta intono alle 9.30 del mattino.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine della polizia ferroviaria, ma purtroppo per il cinquantenne non c’era più niente da fare. Il corpo è stato quindi preso in consegna dall’autorità giudiziaria, che ne ha ordinato l’autopsia. Intanto si cerca di stabilire esattamente la dinamica dell’episodio.

Una persone conosciuta

La notizia della scomparsa di Coriele, ragioniere e dipendente di banca, ha destato profondo cordoglio in tutto il Biellese, dove era noto anche nel mondo del podismo, essendo un runner appassionato. Da giovane aveva anche giocato a calcetto.

La data del funerale del 50enne sarà stabilita a giorni, quando il giudice darà il nulla osta e affiderà il corpo ai familiari.

Foto d’archivio

