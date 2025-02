Muore travolto dal treno: la tragedia a Santhià. Si tratta di un 65enne, quasi certamente è stato un gesto volontario.

Muore travolto dal treno: la tragedia a Santhià

Tutto lascia pensare che si tratti di un gesto volontario: resta comunque lo sconcerto per una tragedia che ha portato via un uomo di 65 anni, travolto e ucciso da un treno nei pressi della stazione di Santhià. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 12 febbraio, poco prima delle 10.

Il macchinista non ha potuto fare nulla per evitare di investire l’uomo. Sul posto sono arrivati gli operatori del soccorso, ma per il malcapitato non c’era niente da fare, salvo confermarne il decesso. In azione anche la polizia ferroviaria per i rilievi di prassi.

Disagi alla circolazione

Il dramma ha creato ritardi a catena sulla tratta Torino-Milano, che per tutta la mattinata ha risentito dei contraccolpi dello stop imposto alla circolazione. Solo nel primo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità.

