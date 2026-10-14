Lo schianto e poi il fuoco: motociclista di 47 anni muore a Gozzano

Un motociclista di 47 anni, residente nella zona del Cusio, è morto nel pomeriggio di ieri, martedì 13 ottobre, in un grave incidente avvenuto sulla statale 229 del lago d’Orta, a Gozzano. Lo scontro si è verificato in via Fratelli Rosselli, nel tratto immediatamente precedente alla discesa che conduce al lido sul lago d’Orta.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia stradale, la moto sarebbe entrata in collisione con un furgone e successivamente avrebbe urtato anche un’automobile. La sequenza dell’incidente ha quindi coinvolto più mezzi, rendendo particolarmente complessi gli accertamenti necessari per stabilire con precisione quanto accaduto.

La moto prende fuoco dopo l’impatto

Dopo i primi urti, il motociclo ormai fuori controllo avrebbe continuato a scivolare sull’asfalto fino a terminare sotto la parte anteriore di una vettura proveniente dalla direzione opposta. Pochi istanti dopo è divampato un incendio, alimentato anche dal carburante fuoriuscito dal serbatoio della moto.

La scena apparsa ai primi soccorritori è stata particolarmente drammatica. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per il 47enne non è stato possibile fare nulla e ne è stato constatato il decesso: la vittima si chiamava Diego Maggiore, residente a Omegna. Le altre persone coinvolte hanno invece riportato ferite giudicate di lieve o media entità.

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Vigili del fuoco e polizia stradale sul posto

L’incendio ha richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata. Contemporaneamente gli agenti della polizia stradale di Arona hanno avviato i rilievi. Gli accertamenti dovranno ricostruire ogni fase dello scontro, dalla prima collisione fino all’incendio.

Particolare attenzione sarà dedicata alle posizioni dei mezzi e alle rispettive traiettorie nei secondi precedenti all’impatto. La dinamica resta ancora in fase di definizione, e saranno i rilievi effettuati sulla strada, insieme alle testimonianze disponibili, a chiarire le responsabilità e la successione precisa degli eventi.

Statale chiusa tra Orta e Gozzano

A seguito dell’incidente, la statale 229 è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato. La circolazione tra Orta e Gozzano è stata deviata lungo la viabilità collinare e sulle strade locali, per consentire ai soccorritori e alle forze dell’ordine di lavorare in sicurezza.

Sul posto è intervenuto anche il personale Anas per gestire il traffico e collaborare alle operazioni necessarie alla riapertura. I disagi alla viabilità sono proseguiti durante i rilievi, mentre l’intera zona è rimasta interessata dalle attività di soccorso, rimozione dei mezzi e ripristino delle condizioni di sicurezza.

Foto d’archivio

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