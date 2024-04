Seminarista morto improvvisamente a 35 anni, sconcerto in diocesi. Alessio Passiatore stroncato da una crisi cardiaca, attualmente era a Gozzano.

Seminarista morto improvvisamente a 35 anni, sconcerto in diocesi

Un improvviso malore ha stroncato a soli 35 anni un biellese che frequentava attualmente il seminario di Gozzano. Si tratta di Alessio Passiatore, studente al quarto anno di teologia e che domanica 21 aprile avrebbe ricevuto il ministero dell’Accolitato. Si tratta di un ministro di culto in aiuto del diacono e a servizio del sacerdote all’altare e nelle processioni e in altri atti di culto.

Il decesso è sopraggiunto improvvisamente per un arresto cardiaco nella tarda serata di ieri, venerdì 12 aprile. Lascia la mamma Fulvia.

Come riporta Prima Biella, Alessio era molto conosciuto e stimato sul territorio, era stato per due anni, nei fine settimana fino al giugno scorso, collaboratore delle parrocchie di Gesù Nostra Speranza, di Castellengo, Mottalciata e Gifflenga, a fianco del parroco don Alberto Boschetto e di don Marco Vitali.

La visita dei vescovi Brambilla e Farinella

Subito ha raggiunto il seminario il vicario generale della diocesi di Biella, don Paolo Boffa Sandalina. Nella mattinata di oggi sono arrivati anche il vescovo di Biella, monsignor Roberto Farinella, e il vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla.

Il corpo del giovane seminarista è stato poi trasferito nel seminario di Biella. Nella serata di domani, alle 19, sarà recitato il rosario nella chiesa di San Biagio. Il funerale è invece in calendario per lunedì pomeriggio alle 15 in cattedrale a Biella. Alessio Passiatore riposerà nel cimitero di Viverone, suo paese di origine.

