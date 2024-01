Si ribalta sullo sterrato col fuoristrada, turista muore a 29 anni. L’allarme è stato lanciato dalla fidanzata che non lo vedeva arrivare.

Stava percorrendo una strada sterrata quando si è ribaltato con il suo fuoristrada senza tettuccio. Paul Kilguss, turista bavarese di 29 anni, è stato trovato morto l’altra sera nella borgata Barchi di Ormea, al confine con Garessio, centro del Cuneese.

L’incidente stradale è ancora oggetto di indagine per comprendere la dinamica. Il giovane ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la via sterrata che conduceva alla borgata, una zona utilizzata per accedere a sentieri montani e boschivi. Non è chiaro però per quale motivo abbia sbandato improvvisamente in modo così netto.

L’allarme della fidanzata

Il fuoristrada, privo di tettuccio, si è capovolto lungo una scarpata, causando l’eiezione del giovane. Nonostante i soccorritori abbiano tentato la rianimazione, ogni sforzo è risultato vano. E’ stata la fidanzata di Kilguss a dare l’allarme, preoccupata perché non lo vedeva tornare.

Il Soccorso speleologico piemontese di Garessio ha recuperato il corpo, mentre carabinieri e vigili del fuoco di Ormea hanno messo in sicurezza la zona. Il fuoristrada, condiviso dai turisti della borgata per affrontare le strade impervie, verrà esaminato per vedere se non vi siano guasti meccanici.

Il corpo di Kilguss è stato trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale di Ceva, a disposizione della magistratura cuneese che valuterà l’eventuale necessità di un’autopsia. La vittima risiedeva a Monaco, Germania.

