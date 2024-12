Operaio 19enne cade da un’altezza di cinque metri: codice rosso. Sotto sequestro il cantiere in cui stava lavorando: partita un’indagine.

Operaio 19enne cade da un’altezza di cinque metri: codice rosso

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 dicembre, in un cantiere edile di Biella. Secondo i primi rilievi, un operaio di appena 19 anni sarebbe caduto da un tetto da un’altezza di circa cinque metri mentre eseguiva dei lavori in un cantiere. Al momento non sono stati diffusi altri particolari riguardo l’incidente: né che lavoro stesse facendo il giovane, e nemmeno la dinamica dell’infortunio. Sta di fatto che il giovane ha impattato violentemente con il suolo.

I colleghi hanno dato l’allarme e il 19enne è stato subito preso in cura dagli operatori del 118.

All’ospedale con codice rosso

Il trauma provocato dalla caduta però è stato molto significativo, tant’è che il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano, dove è arrivato con codice rosso. Come riportano i colleghi di Prima Biella, sono giunti sul posto anche gli agenti della polizia locale e successivamente i tecnici dello Spresal per l’avvio delle indagini. Nel frattempo, il cantiere è stato posto sotto sequestro.

