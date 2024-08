Operaio 32enne padre di famiglia muore folgorato da una scarica elettrica. L’incidente è avvenuto sabato in un cantiere, ieri il giovane ha cessato di vivere.

Operaio 32enne padre di famiglia muore folgorato da una scarica elettrica

E’ morto a soli 32 anni lasciando la compagna e due figli piccoli, uno dei quali di appena due mesi. Morto tre giorni dopo essere stato folgorato in un cantiere in cui lavorava. La vittima si chiamava Nicholas Colombini,e nella giornata di sabato era rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava al ripristino dell’impianto di illuminazione di un capannone a Quarto d’Asti.

L’uomo stava lavorando su una centralina in una ditta specializzata in recupero di rifiuti di vetro all’interno del polo produttivo gestito da A2A. Originario di Terni, era dipendente di una ditta esterna che aveva avuto un incarico per la manutenzione. Improvvisamente i colleghi hanno sentito un tonfo, e poi dei rantoli. Accorsi, hanno trovato Nicholas accasciato a terra.

LEGGI ANCHE: Vice sindaco resta folgorato durante la festa sportiva

Il ricovero all’ospedale

Il giovane operaio è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale “Cardinal Massaia” di Asti in condizioni che sono apparse critiche fi da subito. Nella giornata di ieri, martedì 13 agosto, è purtroppo sopraggiunto il decesso.

La Procura ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro. Al lavoro anche i tecnici dello Spresa, mentre la zona dell’incidente è stata posta sotto sequestro.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook