Vice sindaco resta folgorato durante la festa sportiva

Quella che doveva essere una domenica di celebrazioni e sport a Ceres si è trasformata in un incubo. Durante i preparativi per la festa patronale dell’Assunta e per le Valliadi, il vicesindaco Mauro Poma, 67 anni, è stato colpito da una scarica elettrica all’interno di un capannone utilizzato come cucina. Come riportano i colleghi di Prima il Canavese, l’altro giorno Poma si è appoggiato ad un palo di ferro rimanendo folgorato.

I soccorsi

I soccorritori sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, riuscendo a rianimare Poma per tre volte prima di trasferirlo in elicottero all’ospedale Cto di Torino. Le sue condizioni sono estremamente gravi, con i medici che tengono la prognosi riservata.

Anche una famiglia composta da padre, madre e un bambino di sei anni è stata coinvolta nell’incidente, ricevendo una scossa elettrica più leggera. I tre si sono recati autonomamente all’ospedale di Ciriè per accertamenti. Mentre i genitori sono stati dimessi, il bambino è stato trattenuto per la notte a scopo precauzionale.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione locale e gli ispettori dello Spresal dell’ASL TO4 per le indagini del caso. La comunità di Ceres è sconvolta dall’accaduto, soprattutto perché Poma è una figura molto conosciuta e rispettata. Le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze che hanno portato all’incidente, in una giornata che doveva essere dedicata alla festa e allo sport per giovani e famiglie.

