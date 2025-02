Operaio cade in una vasca e resta ferito: elitrasportato al Cto. Il fatto è avvenuto in un cantiere aperto per la realizzazione di un nuovo acquedotto.

Operaio cade in una vasca e resta ferito: elitrasportato al Cto

Incidente sul lavoro in Canavese accaduto l’altra mattina. Questa volta teatro dell’infortunio è stato Locana, frazione Praie, in una zona dove è presente un cantiere legato alla realizzazione di opere collaterali al nuovo acquedotto della Valle Orco. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

Lì, in base alle prime ricostruzioni, un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto all’interno di una vasca: più precisamente l’uomo sarebbe caduto da un ponteggio, precipitanto per circa tre metri. Scattato l’allarme, intorno alle 11, sul posto sono giunti prontamente i soccorsi, tra cui l’elicottero del 118 e quello dei vigili del fuoco atterrati proprio in località Praie. La precisa dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri di Locana e dei tecnici dello Spresal di Asl To4.

LEGGI ANCHE: Operai edili costretti a turni massacranti in nero. Dormivano nell’area del cantiere

Rtoverato al Cto

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario, che hanno constatato la gravità e l’urgenza della situazione. E’ così stato utilizzato un elicottero del 118 per il traporto al proonto soccorso del Cto di Torino, dove l’uomo è giunto con codice rosso.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook