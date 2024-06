Operaio colpito da una lastra di acciaio: finisce al Cto in codice rosso. Grave infortunio per un 45enne in un’officina metalmeccanica.

Operaio colpito da una lastra di acciaio: finisce al Cto in codice rosso

Grave infortunio sul lavoro l’altro pomeriggio in un’officina metalmeccanica di Ciriè, in frazione Grosso, nel Canavese. Come riportano appunto i colleghi di Prima il Canavese, un operaio di 45 anni residente nella zona è rimasto coinvolto nell’incidente, quando una lastra di acciaio si è staccata da una macchina utensile, colpendolo.

Soccorso in codice rosso

L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato al Cto di Torino con elisoccorso: al pronto soccorso è arrivato in codice rosso. Nonostante la gravità dell’incidente, fortunatamente l’operaio non è in pericolo di vita.

