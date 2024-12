«Ora Lorenzo è nell’abbraccio del Signore». L’addio al 14enne morto nell’incidente. Il ragazzo viaggiava sull’auto con la nonna e il fratellino, lo schianto all’altezza di uno stop.

Musica, un volo di palloncini e una nuvola di fumo bianco e azzurro si sono levati al cielo al termine del funerale di Lorenzo Licata, il 14enne morto il 22 novembre in un incidente sulla provinciale che collega Mezzomerico a Oleggio.

Come riportano i colleghi di Prima Novara, tante persone si sono riversate nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 dicembre, nella chiesa dei Santi Giacomo e Filippo a Mezzomerico per dare l’ultimo saluto a Lorenzo e al contempo far sentire tutta la loro vicinanza a mamma Ninfa, papà Nick, al fratellino e alla sorellina del ragazzo e a tutta la famiglia, travolta da una tragedia che ha lasciato tutti attoniti.

Le rose sul feretro

Il corpo del giovane è arrivato portato a spalla in un feretro bianco coperto di candide rose. Familiari e amici come segno di omaggio hanno indossato delle magliette raffiguranti la foto del ragazzo mentre sul sagrato oscillavano mossi dal vento dei palloncini che componevano il suo nome.

Presenti tante persone del paese, dove Lorenzo viveva, ma anche dai comuni vicini, in primis da Oleggio, dove il 14enne frequentava le scuole medie.

Le parole del parroco

«Penso che nella testa di tutti noi ci siano tante domande alle quali non è facile rispondere – ha detto il parroco don Claudio Vezzani durante la messa -. Le parole delle persone che amiamo e le canzoni ci possono consolare, ma per colmare il dolore dobbiamo ascoltare il Signore. Oggi Lorenzo è nell’abbraccio del Signore».

Il nuovo bar sarà dedicato a lui

Negi ultimi mesi Lorenzo stava partecipando con entusiasmo a un progetto di cui era felicissimo: un bar ad Agrate Conturbia, la cui inaugurazione era prevista per lo scorso sabato 30 novembre e naturalmente slittata.

«Nonostante il dolore sarà portato avanti solo ed esclusivamente per lui, – dicono i suoi familiari – infatti porterà anche il suo nome. Si tratta di un bar vecchio che la sua famiglia ha acquistato per condurlo a gestione famigliare dopo averlo completamente rinnovato, anche con l’aiuto di Lorenzo». Il locale si chiamerà infatti “Da Lorenzo coffee time”.

