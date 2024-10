Parte col maltempo per l’escursione in montagna: devono recuperarlo i soccorritori. Un tedesco 74enne è stato costretto a chiedere aiuto dopo che si era ritrovato bloccato.

Era partito per un’escursione nonostante il maltenpo di ieri, e si è trovato nella situazione di dover chiamare i soccorritori. Si tratta di un tedesco di 74 anni che nella mattinata di ieri, venerdì 25 ottobre, si è ritrovato bloccato all’alpe “In La Piana”, bicavvo posto a circa mille metri in Valgrande, nel Vco. E’ stato lui a lanciare l’allarme, consapevole di non riuscire a tornare a valle visto il meteo e anche l’età non più giovanissima.

L’intervento dei soccorritori

Sono quindi partite le squadre del Soccorso alpino Valdossola, i vigili del fuoco e il Soccorso alpino Guardia di finanza di Domodossola, che hanno raggiunto l’escursionista passando dalla valle Loana.

Visitato dal medico, l’uomo non è apparso in grado di tornare a piedi a valle. Per cui si è deciso di sistemare le cose per fargli trascorrere la notte direttamente al bivacco. E oggi, sabato 26 ottobre, si procederà al socccorso per il rientro, e si veluterà in base al meteo.

