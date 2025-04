Passa col carrello sui piedi dell’altro cliente: scoppia la rissa in panetteria

Passa col carrello sui piedi dell’altro cliente: scoppia la lite in panetteria. Due uomini si sono messi le mani addosso e sono finiti entrambi al pronto soccorso.

Probabilmente tra i due c’erano già vecchie ruggini e tensioni pronte a riesplodere. Perché è bastato un nulla per far scoppiare la lite in un esercizio pubblico nei pressi di Biella. E’ accaduto l’altro giorno: due uomini sono finiti al pronto soccorso dopo un violento diverbio che si è acceso all’interno di un panificio.

Secondo quanto risulta dalle prime indagini, all’origine dello scontro ci sarebbe stato un episodio banale: un carrello di metallo che uno dei due avrebbe fatto passare sui piedi dell’altro.

Entrambi finiti all’ospedale

Improvvisamente tra i due è scoppiato un diverbio che si è acceso fino ad arrivare alla violenza fisica. Un marocchino di 35 anni di Cossato e un pakistano di 22 anni di Biella si sono messi le mani addosso, ferendosi reciprocamente al volto. Alla fine è stato necessario chiamare i soccorsi, ed entrambi sono stati portati al pronto soccorso del vicino ospedale di Ponderano. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

