Patente ritirata dopo l’alcol-test: autista 25enne si toglie la vita. Un bicchiere bevuto con gli amici ha innescato la tragedia.

Patente ritirata dopo l’alcol-test: autista 25enne si toglie la vita

Aveva trascorso la serata con gli amici in piazza Vittorio Veneto a Torino per i fuochi di San Giovanni. Stava tornando a casa a Busano, quando gli è stato intimato l’alt da una pattuglia. Un controllo di prassi, ma lui purtroppo aveva bevuto un bicchiere, e la macchinetta in dotazione alle forze dell’ordine ha mostrato un tasso alcolico superiore ai limiti di legge.

Nulla da fare: scatta obbligatoriamente il ritiro della patente. Ma per lui la patente voleva dire il lavoro: era infatti autista in due aziende, una dotata di furgoni più piccoli, un’altra specializzata invece in trasporti eccezionali. Il ritiro della patente significava troncare tutto. E lui non ce l’ha fatta a sopportare l’idea: si è tolto la vita a soli 25 anni con la pistola detenuta dal padre.

Il dramma di una comunità

E’ accaduto l’altra sera a Busano, centro del Canavese a ridosso di Rivarolo. Una comunità, come riportano i colleghi di Prima il Canavese, colpita improvvisamente dal tragico evento. Una di quelle notizie che si fa fatica ad accettare e metabolizzare, in grado di travolgere emotivamente un intero territorio. La vittima è Andrea Faletto, ritrovato privo di vita nella mattinata di martedì nella propria abitazione.

La terribile scoperta è stata fatta intorno alle 10.45 del mattino, anche se il cuore del giovane ha cessato di battere molto probabilmente nella notte tra lunedì e martedì.

Il giovane ha anche lasciato un biglietto di scuse ai genitori, con la motivazione del gesto.

Foto d'archivio

