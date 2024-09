Pauroso incidente d’auto, un 24enne gravissimo all’ospedale. La sua vettura si è ribaltata più volte e poi è finita contro un muro.

Pauroso incidente d’auto, un 24enne gravissimo all’ospedale

Un 24enne è ricoverato in prognosi riservata al Cto di Torino a seguito di un terribile incidente accaduto l’altra notte a Cigliano, nel Vercellese. Si tratta di un ragazzo residente ad Alice Castello, dove ora la famiglia e gli amici sono in apprensione per le sue condizioni di salute.

Si è trattato di un incidente autonomo che è accaduto in frazione Petiva, lungo la strada che collega il paese a Saluggia. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’auto del giovane ha cominciato a sbandare, quindi si è ribaltata più volte sull’asfalto e ha concluso la sua corsa accartocciandosi contro il muro di un’abitazione. Del veicolo non è rimasto quasi nulla, mentre il giovane è stato sbalzato fuori durante la carambola.

Il ricovero al Cto di Torino

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, oltre agli operatori del 118 e ai carabinieri di zona. Una volta sul posto, i vigili del fuoco, insieme ai sanitari, hanno provveduto al primo soccorso del conducente rimasto ferito nell’incidente e alla messa in sicurezza della zona.

Il 24enne è stato portato al Cto di Torino con l’elicottero: è stato ricoverato con codice rosso. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica dell’episodio.

