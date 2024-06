Pecora sulla tangenziale di Novara semina il panico: fermata dalla polizia. Alcuni automobilisti hanno dovuto sbarrarle la strada per favorire la cattura da parte degli agenti. L’animale sta bene.

Dicono che i gatti in tangenziale hanno vita breve: non così invece le pecore, o almeno non quella che nella mattinata di ieri, domenica 16 giugno, è entrata nella tangenziale di Novara, ha provocato il caos tra gli automobilisti e ne è uscita indenne.

Una storia a lieto fine, ma non vanno dimenticati i tanti incidenti originati dall’incontro fortuito tra un’auto in transito e qualche animale che compare sulla strada.

Sta di fatto che nella tarda mattinata di ieri alla sala operativa della questura di Novara arrivava una telefonata per segnalare la presenza di una pecora in tangenziale nei pressi della uscita direzione “Mortara” che stava causando confusione tra gli automobilisti.

Parte l’inseguimento della pecora

Una pattuglia arrivava in pochi minuti e notava l’animale che, terrorizzato, si spostava tra le corsie creando serio pericolo agli automobilisti che cercavano di evitarla. Gli agenti bloccavano immediatamente il transito dei veicoli, e con difficoltà cercavano di avvicinarsi all’ovino (un animale di circa 40 chili).

Grazie anche all’aiuto di alcuni automobilisti riuscivano a sbarrare le vie di fuga all’animale e immobilizzarlo con mezzi di fortuna senza arrecare alcun danno fisico.

Ora si cerca il proprietario

L’ovino dunque veniva con cura caricato sull’autovettura di servizio in attesa di essere trasportato in un luogo sicuro e veniva ripristinata la normale circolazione della tangenziale.

Durante queste fasi la sala operativa si metteva in contatto con gli enti locali competenti per il collocamento dell’animale, il quale risultava essere privo del contrassegno in plastica utile per risalire al suo proprietario. Così la pecora veniva trasportata e lasciata in un ricovero adatto a Galliate.

