Pensionato cade in un pozzetto, lo ritrovano senza vita. Probabilmente l’84enne è stato colto da un malore ed è finito nel buco.

Pensionato cade in un pozzetto, lo ritrovano senza vita

E’ stato trovato ormai senza vita riverso in un pozzetto profondo meno di un metro in un terreno di sua proprietà. Morte improvvisa per un pensionato di 84 anni residenta nel sobborgo alessandrino di Castelceriolo. Si chiamava Angelo Notti.

Il dramma è accaduto l’altra sera in via provinciale Alessandria-Sale. L’uomo era in un terreno di sua proprietà e probabilmente stava ispezionando il pozzetto, quando è stato probabilmente colto da un malore, si è accasciato ed è caduto parzialmente dentro il buco.

LEGGI ANCHE: Malore alla guida in centro città: sfiora i pedoni e muore contro la rotonda

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Nonostante tutti i tentativi di rianimazione, non c’è stato verso di salvare il pensionato. Sulle prima si era pensato anche un gesto anticonservativo, ma non c’è nulla che faccia pensare che l’uomo abbia voluto togliersi la vita. E nulla che faccia nemmeno pensare a un incidente. Per cui al momento il malore resta l’ipotesi più probabile.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook