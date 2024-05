Pensionato muore dopo un pauroso volo dal balcone di casa. La moglie era nell’alloggio con lui, all’improvviso la tragedia.

Pensionato muore dopo un pauroso volo dal balcone di casa

L’uomo era in soggiorno, assieme alla moglie. La donna si è allontanata per aòtre faccende di casa, e improvvisamente ha sentito un tonfo terribile. E’ morto così, precipitando dal balcone del proprio alloggio, un novantenne residente a Ivrea, nel quartiere Bellavista.

E’ stata la stessa donna, sotto choc, a dare l’allarme e poi a raccontare i fatti al commissario di polizia. L’uomo soffriva di problemi di salute legati per lo più all’età avanzata.

L’intervento dei soccorritori

Poco dopo l’allarme, sul luogo della tragedia sono arrivate le ambulanze e l’elicottero del 118. Ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare, tant’è che l’elicottero non ha nemmeno spento il motore ed è tornato alla base.

Dai primi accertamenti, pare che nella caduta il malcapitato sia rimbalzato anche sulla ringhiera del balcone sottostante il suo alloggio. In ogni caso il volo gli ha procurato traumi che lo hanno ucciso pressoché sul colpo. Il medico legale ha solo potuto constatare l’avvenuto decesso.

