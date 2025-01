Pensionato precipita e muore nella scarpata mentre sta facendo legna. L’uomo è caduto per una ventina di metri, finendo sul greto di un torrente.

Pensionato precipita e muore nella scarpata mentre sta facendo legna

Il suo corpo ormai senza vita è stato trovato in fondo a una scarpata, nei pressi del greto di un torrente. Cordoglio per Bruno Nicolino, pensionato di 67 anni, che ha perso la vita mentre era impegnato a fare legna. L’incidente è accaduto in una frazione di Dronero, nel Cuneese.

Fabbro in pensione, Bruno Nicolino ha lasciato la moglie Rosangela, i figli Claudio e Lia, i nipoti, le sorelle Anna e Silvana.

LEGGI ANCHE: Cade mentre monta la giostra del Luna Park: morto a 39 anni

La ricostruzione dell’incidente

Il pensionato era andato a fare legna in un terreno di sua proprietà: per cause ancora da stabilire, è finito giù per una scarpata, fermandosi a ridosso dal torrente Maira. E’ stato trovato solo dopo che un amico si era allarmato perché non lo ha più visto sul posto del lavoro. Ha quindi avvertito i familiari, ed è stato il figlio a ritrovarlo esanime. Non è ancora chiaro come mai l’uomo sia precipitato.

In ogni caso, il pensionato è morto pressoché sul colpo. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla per lui, salvo constatarne l’avvenuto decesso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook