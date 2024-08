Pensionato travolto da treno in transito: morto sul colpo. Secondo gli investigatori è probabile che si tratti di un gesto volontario.

Pensionato travolto da treno in transito: morto sul colpo

Un anziano di 87 anni ha perso la vita nella giornata di ieri, martedì 6 agosto, dopo essere stato travolto da un treno in trasito. E’ accaduto nel pomeirggio, lungo la linea ferroviaria che collega Gallarate a Varese, all’altezza del territorio di Cavaria. Il macchinista si è ritrovato improvvisamente l’uomo sui binari e non avuto alcune possibilità di frenare in tempo.

Dopo l’impatto, ll convoglio 25575 partito da Biasca e diretto a Malpensa, si è bruscamente fermato e sul posto sono arrivate le squadre di soccorso. C’erano ambulanza, automedica, vigili del fuoco e polizia ferroviaria: purtroppo però per l’uomo travolto non c’è stato nulla da fare.

LEGGI ANCHE: Uomo di 51 anni travolto e ucciso dal treno

Ipotesi di un gesto volontario

La vittima è stata identificata: come accennato, si trattava di un 87enne residente in zona. Fin da subito, l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un gesto volontario: l’uomo sarebbe stato visto parcheggiare vicino alla stazione e poi dirigersi a piedi verso i binari.

Ovviamente la tragedia ha determinato forti ritardi sulla circolazione ferroviaria in tutta la zona.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook