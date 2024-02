Piemontese 26enne muore alle Canarie in un incidente stradale. La giovane si era trasferita nelle isole per motivi di lavoro. L’auto su cui viaggiava ha impattato contro un furgone.

L’auto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un furgone nei pressi del parco zoologico Crocodile Park. E’ morta così Valentina Gaggioli, una giovane piemontese di 26 anni originaria di Caraglio, in provincia di Cuneo. L’incidente è avvenuto giovedì scorso ad Agüimes, sull’isola spagnola di Gran Canaria.

Nell’impatto cinque persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave. La cuneese, trovata dai soccorritori in arresto cardiorespiratorio, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale universitario di Gran Canaria, dove le sue condizioni sono apparse da subito molto critiche. Nonostante gli sforzi del personale medico, Valentina è spirata venerdì dopo un giorno di ricovero. La notizia è giunta in Italia solo ieri, martedì 20 febbraio.

Si era trasferita per lavoro

La giovane, che abitava e lavorava ad Agüimes insieme alla madre, aveva traslocato per motivi di lavoro. Sul fronte virtuale, numerosi messaggi di cordoglio da parte di amiche e colleghe, che la ricordano come una ragazza “sincera e solare”, “luminosa e bellissima”. Valentina aveva frequentato l’Istituto alberghiero di Dronero, e la sua perdita ha scosso la comunità.

La famiglia sta ora affrontando le delicate pratiche burocratiche per il rimpatrio della salma a Caraglio. Vista la gravità dell’incidente, non è escluso che le autorità spagnole possano disporre ulteriori approfondimenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro, gettando luce su un dramma che ha lasciato una comunità in lutto.