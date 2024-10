Piemontese muore travolto da un treno in Svizzera. L’uomo aveva 49 anni, stava facendo manutenzione lungo una linea ferrata.

Piemontese muore travolto da un treno in Svizzera

Un operaio piemontese di 49 anni ha perso la vita in un grave infortunio avvenuto in Svizzera, lungo la ferrovia Cervino-Gottardo a Münster. Si chiamava Giuseppe Maggiolini e viveva a Domodossola. E’ accaduto nella mattinata di oggi, martedì 8 ottobre.

Come è stato riferito dalla Polizia cantonale Vallesana, l’incidente al cantiere edile a Münster è avvenuto poco dopo le 8 del mattino. Maggiolini «era impegnato nei preparativi per gli imminenti lavori di ristrutturazione dei binari della Ferrovia Cervino-Gottardo a Münster. Per ragioni ancora non chiare è stato investito da un treno in avvicinamento diretto a Obergoms». Così si legge nella nota ufficiale della Polizia cantonale.

LEGGI ANCHE: Travolto e ucciso dal treno in corsa: tragedia sui binari

L’intervento dei sccorritori

Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi con un’ambulanza, un elicottero dell’Air Zermatt e i vigili del fuoco della base di Goms. Nonostante l’intervento degli operatori sanitari, per il malcapitato frontaliere. «Il Sust, commissione d’inchiesta svizzera sulla sicurezza, ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente.

In particolare, sono partite due inchieste: una di carattere penale, da parte della magistratura elvetica. E la seconda da parte del Servizio investigativo svizzero per la sicurezza.

Foto della Polizia cantonale

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook