Pizzeria manomette il contatore e ruba elettricità per 12mila euro

Per più di due anni hanno gestito un ristorante-pizzeria sottraendo illegalmente energia elettrica da una società fornitrice di servizi. Ma alla fine i sospetti hanno portato a una segnalazione. E l’altro giorno i carabinieri della Compagnia di Biella hanno scoperto che un uomo e due donne, titolari di un’attività nel Biellese, avevano realizzato una sorta di by-pass per agganciarsi alla linea di distribuzione dell’energia senza passare dal contatore.

Denunciati per furto aggravato

Grazie a questo ingegnoso stratagemma, sono riusciti a rubare energia per un valore commerciale di circa 12mila euro. I tre responsabili sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Biella con l’accusa di furto aggravato continuato in concorso.

