Podisti assaliti da cani sulla pista ciclabile: un 55enne operato d’urgenza

Ha dovuto essere ricoverato d’urgenza in ospedale e operato a un braccio. Brutta avventura per un podista di 55 anni, attaccato da due cani durante una corsetta tra Varese e Buguggiate, la scorsa mattinata. Sul posto sono intervenuti ambulanza e carabinieri di Azzate.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, sottoposto a un intervento chirurgico per lesioni al braccio. Non si tratta di un caso isolato: poco prima, un altro podista aveva denunciato di essere stato attaccato da due cani pastore, che gli avevano strappato la maglietta senza causare ferite. Gli agenti della polizia di stato si erano già occupati di questo episodio.

I proprietari sono stati individuati e denunciati

I proprietari dei cani sono stati individuati dai carabinieri e denunciati per omessa custodia e malgoverno. La sicurezza sulla pista ciclabile è ora al centro dell’attenzione, con le autorità che indagano ulteriormente per garantire un ambiente sicuro per i frequentatori. Resta da capire se saranno adottate misure preventive per evitare futuri incidenti di questo genere. La comunità locale è in allerta, e si spera che questo incidente porti a un rafforzamento delle misure di sicurezza e controllo.