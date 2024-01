Precipita dal secondo piano e muore a 21 anni. Non era solo nell’alloggio, la polizia sta sentendo i testimoni della tragedia.

Precipita dal secondo piano e muore a 21 anni

E’ morto a soli 21 anni dopo un pauroso volo dal secondo piano di un edificio in via Parma, nel centro di Alessandria. Il giovane, originario della Romania, era un operaio appena arrivato nella città piemontese. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al malcapitato.

Il tragico incidente è avvenuto la notte scorsa nell’appartamento dove il giovane viveva con alcuni connazionali. La squadra mobile di Alessandria ha avviato le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze dai condomini e dalle persone presenti nell’abitazione, compreso colui che ha chiamato i soccorsi durante la notte.

LEGGI ANCHE: Uomo di 61 anni muore dopo un volo dal balcone di casa

Una vicenda ancora avvolta nel mistero

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulla tragedia. La vittima, la cui identità non è stata rivelata, lascia dietro di sé un mistero da risolvere per gli inquirenti. La comunità locale è scossa dall’accaduto, mentre si attendono ulteriori informazioni dalle autorità competenti per comprendere le circostanze esatte della caduta mortale.

Foto d’archivio