Precipita in dirupo, escursionista soccorso dall’elicottero del 118

Infortunio in montagna in alta Val Formazza, nel Vco. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 luglio, nella zona sopra la diga del lago Obersee. Un 67enne era impegnato in una escursione con un amico, quando improvvisamente ha messo un piede in fallo ed è scivolato a valle, precipitando in un dirupo.

La chiamata al numero di emergenza è partita in automatico dal suo telefono cellulare, dotato dell’apposita App. Ma anche l’amico intanto, per quanto frastornato dagli eventi, aveva contattato il 112 per segnalare l’infortunio.

L’intervento dell’elicottero

Sul posto è arrivata poco più tardi una squadra di soccorritori, e l’uomo è stato caricato su un elicottero del 118 per essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara. Visti i traumi subiti, inizialmente le sue condizioni sembravano da codice rosso, poi per fortuna la situazione è stata derubricata a codice giallo.

Il compagno di escursione, rimasto indenne, è stato intanto accompagnato a valle fino a Baceno, così ha potuto far ritorno a casa con mezzi propri.

