Presta l’auto a due dipendenti: loro gliela distruggono e l’abbandonano fuori strada. Incidente l’altra notte. Gli occupanti del mezzo si sono allontanati dopo lo schianto.

Ha prestato l’auto a due dipendenti della sua ditta, ma non l’ha vista tornare a casa. L’ha ritrovata fuori strada, capottata e danneggiata. E non è difficile immagine come si è sentita un’imprenditrice 34enne di Vercelli dopo che le forze dell’ordine le hanno comunicato il ritrovamento della vettura fuori strada.

Come racconta Prima Biella, nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre un automobilista di passaggio ha allertato il 112 dopo aver notato una vettura, un nuovo modello di Fiat Panda, capottata in una cunetta a margine della careggiata, in territorio di Salussola, nel basso Biellese.

I carabinieri individuano la proprietaria

A quel punto i carabinieri hanno inserito i dati dell’auto nella banca dati risalendo alla proprietaria, una 34enne vercellese titolare di un’azienda della zona.

Quando l’hanno contattata, ha spiegato che il giorno prima aveva prestato la vettura a due dipendenti della sua attività e che da quel momento non riusciva a mettersi in contatto con loro. La vettura è quindi stata recuperata, e per il resto se la dovranno vedere la donna e i due suoi dipendenti.

