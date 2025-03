Prigioniero nell’auto fuori controllo, finisce in una scarpata. LE FOTO

Prigioniero nell’auto fuori controllo, finisce in una scarpata. Un uomo di 89 anni è ricoverato al Cto in gravi condizioni.

Prigioniero nell’auto fuori controllo, finisce in una scarpata

E’ in gravi condizioni un pensionato nato nel 1936, coinvolto in un assordo incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 8 marzo a Lauriano, centro del Torinese non lontano da Chivasso.

Stando a una prima ricostruzione di quanto avvenuti, sembra che l’uomo, accompagnato da alcuni parenti, avesse appena parcheggiato la propria vettura in uno slargo nei pressi di un’area boschiva. I parenti si sono poi allontanati e inoltrati nella vegetazione alla ricerca di erbe spontanee.

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, il pensionato è quindi rimasto solo nella vettura, una Volkswagen Polo, che era spenta. Ma poi è accaduto qualcosa: a motore fermo, il veicolo si è mosso e non ha risposto ai comandi, prendendo via via velocità lungo la discesa fino a precipitare in una scarpata. Un volo di parecchie decine di metri che si è poi concluso con il ribaltamento del veicolo.

La richieata di soccorso

I suoi familiari hanno immediatamente lanciato l’allarme al 112. Il quale, capita la gravità della situazione ha inviato sul posto due ambulanze del 118: una da Chivasso, con a bordo l’équipe medica, e una da San Sebastiano Lauriano. In più, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco da Chivasso e Torino Stura. In appoggio, gli elicotteri del 118 e del 115, atterrati in un campo poco distante.

Raggiunta la vettura attraverso la boscaglia, i soccorritori si sono subito presi cura del pensionato, che ha dovurto essere estratto dalle lamiere. Poi è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino.

