Promessa del calcio 14enne perde la vita in un incidente stradale

Tragedia in Spagna: Kayo Mesquita Sousa, 14enne promessa del calcio piemontese, ha perso la vita in un incidente stradale. Avviata una raccolta fondi per aiutare la famiglia a coprire le spese del trasporto della salma dalla Spagna a Leini. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

Kayo Mesquita Sousa, di origine brasiliana e residente a Leini, era una giovane promessa del calcio. Giocava per l’Asd Mappanese e sognava di diventare un calciatore professionista, ma il suo sogno si è infranto giovedì scorso, 29 agosto, in un tragico incidente stradale in Spagna, lungo l’autostrada del Mediterraneo, all’altezza di Moncofa.

L’incidente mortale in Spagna

Kayo viaggiava in auto con il compagno della madre, che era alla guida, e i suoi tre fratelli. La vettura è rimasta coinvolta in un maxi tamponamento, che ha visto coinvolti diversi veicoli. Kayo, seduto sul sedile posteriore, ha purtroppo perso la vita sul colpo. Nonostante i tempestivi soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Uno dei suoi fratelli è rimasto gravemente ferito ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico al femore.

Raccolta fondi

«Non ci sono parole. Non doveva andare così. Riposa in pace Kayo» ha scritto la società di calcio sulla sua pagina Facebook, il presidente dell’ASD Mappanese, Luca Graneri e tutta la società si sono stretti ad dolore della famiglia e si sono subito attivati per aiutarela, avviando una raccolta fondi per coprire le spese del trasporto della salma dalla Spagna a Leini.

Tutti coloro che volessero contribuire possono farlo aiutando la famiglia ad affrontare oltre che il dolore anche le spese impreviste direttamente presso la società, attraverso Satispay o con bonifico bancario: IBAN IT90Y0326830110052215283490.

