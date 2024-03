Quindicenne si butta in un torrente mentre sta andando a scuola. Una tragedia con molti punti ancora oscuri: sul caso è stata aperta un’indagine.

Quindicenne si butta in un torrente mentre sta andando a scuola

La stavano aspettando a scuola, ma non è mai arrivata. Tragedia l’altra mattina a Savigliano, dove la giovanissima Jasmeen, 15 anni, di origine indiana, è morta lanciandosi nel torrente Maira dal ponte della provinciale per Monasterolo.

Arrivata in Italia pochi mesi fa con la famiglia, la giovane frequentava il primo anno dell’istituto Cnos-Fap di Savigliano. Stamattina, avrebbe dovuto recarsi a scuola in treno, ma non è mai giunta in classe.

Il corpo recuperato dai vigili del fuoco

Il corpo senza vita della quindicenne è stato recuperato dai vigili del fuoco nei pressi della centralina, a poche decine di metri a valle. La Procura di Cuneo ha aperto un fascicolo d’indagine per chiarire le cause che hanno condotto al gesto drammatico.

Gli operatori del 118 hanno tentato a lungo di rianimare la ragazza, ma non c’è stato verso. Vicino allo zaino è stato trovato un biglietto scritto da lei in lingua indiana: si spera di trovare qualche elemento che porti a capire le ragioni di questo gesto.

Una ragazza ben integrata nel paese

Jasmeen, descritta dalla scuola come una ragazza con difficoltà nella lingua italiana, ma ben integrata, aveva intrapreso il percorso di studi dopo aver trascorso gli ultimi mesi di terza media in Italia. Una tragedia che ha profondamente scosso il paese.

La giovane era giunta in Italia per raggiungere il padre, residente a Cavallermaggiore da anni, dove aveva ottenuto un impiego stabile.

Foto d’archivio