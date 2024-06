Rabbia cieca dopo il diverbio: sale sull’auto e investe il rivale in bici. Il giovane si è poi allontanato senza prestare soccorso: identificato, è stato arrestato.

Rabbia cieca dopo il diverbio: sale sull’auto e investe il rivale in bici

E’ iniziata come lite in strada ed è finita nel peggiore dei modi. Qualche sera fa a Ivrea è scoppiato un diverbio dai toni forti tra due giovani di 24 e 25 anni, un litigio scaturito per futili motivi. Ma con un finale drammatico.

Quando il diverbio sembrava concluso, il 24enne è salito a bordo della propria autovettura, ha accelerato e ha investito il giovane avversario che nel frattempo si stava allontanando con la propria bicicletta. Come riporta Prima il Canavese, a seguito dell’impatto il malcapitato è rimasto a terra visibilmente ferito mentre l’investitore scappava senza prestare soccorso.

Chiamati i soccorsi, il ferito è stato quindi trasportato dal personale del 118 all’ospedale d’Ivrea, dove gli è stata rilasciata una prognosi di 40 giorni per le lesioni subite.

LEGGI ANCHE: Con l’auto passa due volte sul rivale in amore: arrestato per tentato omicidio

Arrestato l’investitore

Sul posto, a seguito di chiamata al numero numero di emergenza 112, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Ivrea. I quali hanno sentito le persone che hanno assistito alla scena, e in breve hanno identificato e ritrovato l’investitore.

Il giovane è quindi finito in manette perché gravemente indiziato del reato di lesioni personali aggravate. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 25enne è stato quindi accompagnato alla casa circondariale di Ivrea.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook