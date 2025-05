Ragazza di 17 anni precipita dal quinto piano: è gravissima. Non sono ancora chiare le circostanze dell’episodio: indagano i carabinieri.

Ragazza di 17 anni precipita dal quinto piano: è gravissima

E’ caduta dal quinto piano del palazzo in cui abita: una ragazza di appena 17 anni adesso è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Alessandria. Il fatto è accaduto l’altra sera a Tortona, centro dell’Alessandrino, e le circostanze non sono ancora chiare: non è ancora stato reso noto se la giovane si trovasse da sola o con altre persone, e nemmeno se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Al momento però la priorità è salvare la vita alla ragazza, trovata esanime nell’area sotto l’edificio collocato in una zona residenziale della città piemontese.

La corsa verso l’ospedale

Subito sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trovato la 17enne in condizioni gravissime. L’hanno stabilizzata e portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria, dove è arrivata in codice rosso. E’ ancora in rianimazione, con il personale sanitario che cerca di salvarle la vita.

Intanto sono state aperte le indagini per chiarire con precisione la dinamica e le circostanze dell’episodio. I carabinieri della Compagnia di Tortona hanno eseguito i rilievi sul posto, ascoltando anche le prime testimonianze. Qualche ulteriore informazione potrebbe arrivare dalla visione delle immagini riprese da alcune telecamere attive in zona.

Foto d’archivio

