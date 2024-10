Rapina una tabaccheria dopo aver avvisato la mamma. Che lo fa arrestare. I carabinieri hanno sorpreso il giovane mentre stava armeggiando con i “gratta e vinci”.

Lo aveva detto alla madre: vado a rapinare unan tabaccheria. Ma la donna, esasperata, chiama i carabinieri e alla fine il figlio viene arrestato dopo il colpo. Una vicenda singolare che è accaduta qualche giorno fa a Germagnano, centro in provincia di Torino, come riportano i colleghi di Prima il Canavese.

E’ accaduto tutto nello spazio di un’ora. Un 33enne decide di rapinare una tabaccheria, ma prima lo confida alla mamma. Che allerta il 112 appena dopo l’uscita del figlio. L’uomo intanto, all’ora di apertura, si reca nella tabaccheria prescelta con il cappuccio della felpa calato sugli occhi, quindi strattona la titolare gettandola a terra e s’impossessa di 400 “gratta e vinci”, per il valore di un migliaio di euro in contanti.

L’arresto in casa

Quindi sale in auto e torna a casa iniziando a grattare i tagliandi. Ma qui trova i carabinieri del nuceo radiomobile di Venaria ad attenderlo. Per lui arresto immediato e carcere ad Ivrea. La commerciante aggredita invece è stata costretta alle cure del pronto soccorso di Ciriè con una prognosi di una settimana.

