Rapinano negozio in centro a Novara prendendo a ombrellate i dipendenti: arrestati

L’altro giorno la polizia di Stato di Novara ha arrestato due persone classe 1978 e 1981, un uomo ed una donna di nazionalità rumena e con precedenti specifici, per rapina in concorso portata a termine in un esercizio commerciale nel centro di Novara. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

I due si erano introdotti nel negozio fingendo di essere normali clienti che cercano qualche prodotto di loro gradimento. Ma dopo aver cercato di nascondere dei prodotti di cosmetica per il valore di circa 400 euro, venivano colti sul fatto dal personale addetto dipendente del negozio. Ed è partita subito la segnalazione al 112: da lì l’arrivo di una pattuglia della squadra volanti.

Tentano di farsi largo con l’ombrello

A questo punto gli autori del tentato furto cercavano di darsi alla fuga spingendo e minacciando con un ombrello i dipendenti dell’attività. Ma non ci sono riusciti. E successivamente sono stati quindi fermati dagli agenti giunti sul posto, che procedevano al loro arresto per rapina impropria. Non ci sono state comunque persone ferite nel corso della breve colluttazione in negozio.

