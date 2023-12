Record assoluto di caldo a dicembre a Torino Caselle: termometro oltre i 22 gradi. Superato il primato precente, rilevato nel lontano 1974.

Record assoluto di caldo a dicembre a Torino Caselle: termometro oltre i 22 gradi

Infranto oggi, venerdì 22, all’aeroporto di Torino Caselle il record di caldo a dicembre: il termometro è salito fino a 22,1 gradi. Il primato precedente risaliva al dicembre del lontano 1974, quando si sono toccati i 21,4 gradi.

«In piena notte – rileva Nimbus – si registravano diffusamente 17-20 gradi sulle pianure pedemontane torinesi, valori che si stanno mantenendo anche in queste ore diurne. I 19,8 gradi di Moncalieri-Collegio Carlo Alberto (massima provvisoria della giornata) sono un record per la terza decade di dicembre nella serie dal 1865 (superano i 18,8 gradi del 23 dicembre 1954 e 29 dicembre 1974), e sono il secondo valore per l’intero mese di dicembre dopo i 21,0 gradi del 16 dicembre 1929».

Il Fohen ha anche fatto danni

Tutta “colpa” del Fohen, il vento caldo che in questi giorni sta spazzando il Piemonte con varia intensità, ma soprattutto in pienura. Anche se non mancano danni anche dalle nostre parti: la scorsa notte la palazzina Enel al rondò di Borgosesia ha perso una parte del tetto proprio a causa delle raffiche di vento.

Purtroppo sulle colline del Torinese il vento ha anche facilitato i roghi (ovviamente innescati da qualcuno).